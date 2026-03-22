Deportivas

UDR: Newbery empato en casa con San Martín

Los albinegros lograron el empate a poco del final del partido.

marzo 22, 2026

En un encuentro válido por la 4ta. fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 el Club Atlético Jorge Newbery no pudo sumar de a tres como local, al empatar en un gol frente a San Martín de Sierras Bayas.

En equipo de Néstor Rapa no encuentra su rumbo futbolístico y por ende no lo transforma en resultados, y este domingo por la tarde en casa terminó empatando 1 a 1 frente a un rival directo de clasificación.

Los goles llegaron en el complemento, cuando se jugaban 9 minutos a través de Bernardo Mosca y cuando se jugaban 30 minutos, un penal cuestionado por la visita, permitió a Newbery empatar el partido a través de la conversión de Hernán Berardi.

marzo 22, 2026

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