Femenino: tarde clásicos en Lilan por la 2da. fecha del Apertura

Se jugará este martes 24 de marzo, la segunda fecha del Torneo Apertura de fútbol femenino que organiza la Liga Lapridense de Fútbol, de primera división y que en esta doble jornada tendrá la disputa de los clásicos del fútbol local.

En el campo de juego «Néstor Jouly», en el primer turno de las 14,30 horas se enfrentarán el Club Platense y el Club Juventud, en un encuentro que tendrá como árbitro principal a Matías Belacin.

Luego en el segundo turno, desde las 16,30 horas será el momento de enfrentarse a los locales frente a Jorge Newbery, el árbitro del partido será Ezequiel López Osornio.

El valor de la entrada esta fijado en 4000 pesos y 2000 los automóviles.