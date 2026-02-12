Habló el bahiense descalificado en un concurso de pesca que perdió una camioneta: «Recuperaré mi premio»

Luego de la polémica desatada en la 64° edición del concurso “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, el pescador bahiense Fabián Espíndola difundió un descargo público en el que rechazó los motivos de su descalificación, defendió la legalidad de su captura y anticipó que iniciará acciones judiciales contra el Club Cazadores de Tres Arroyos.

“Durante la noche logré pescar en forma reglamentaria la pieza más importante del concurso, una corvina negra que me ubicó en el segundo lugar del podio”, afirmó Espíndola, quien había obtenido inicialmente ese puesto y el premio de una camioneta Toyota Hilux 4×2, antes de que la organización invalidara la captura.

El pescador aseguró que utilizó un equipo permitido y negó haber recibido ayuda externa para extraer la pieza. Según explicó, un tercero intentó asistirlo, pero finalmente no fue necesario. “No lo necesité porque usé la ola para subirla a las piedras como se ve en el video que circuló en las redes”, sostuvo. Además, citó el artículo 9 del reglamento del concurso, que —según su interpretación— permite recibir ayuda de otra persona para asegurar una captura importante.

En su presentación, Espíndola cuestionó los fundamentos de la decisión adoptada por la organización y denunció irregularidades en el procedimiento. “Se sucedieron hechos que generaron un destrato y deshonor, con impedimentos de contacto por largos ratos con las autoridades, silencios y cuestionamientos”, expresó. También afirmó que la descalificación se produjo “sin explicaciones concretas” y con referencias “ambiguas” al reglamento.

El bahiense insistió en que su accionar se ajustó a las normas deportivas y ambientales vigentes, y sostuvo que el intento de asistencia se realizó con un elemento que definió como “deportivo” y adecuado para preservar el estado del pez, en caso de que debiera ser devuelto al mar.

En otro tramo del comunicado, rechazó haber aceptado la resolución del club y confirmó que avanzará por la vía judicial. “Ya he instruido a un estudio de abogados para que le pongan coto al caprichoso accionar de algunas personas del Club Cazadores”, señaló. Además, adelantó que buscará recuperar “el trofeo, el podio, la camioneta y los daños y perjuicios” que asegura haber sufrido.

Espíndola también planteó la necesidad de revisar el reglamento del certamen, al que calificó como “oscuro” y susceptible de interpretaciones “arcaicas, antojadizas y caprichosas”.

La descalificación del pescador había sido resuelta tras una denuncia formal presentada ante la organización del tradicional concurso de pesca deportiva realizado en el distrito de Tres Arroyos. En su momento, el Club Cazadores sostuvo que la decisión respondió a un “error de procedimiento de acuerdo al reglamento” y descartó la existencia de mala fe por parte del participante.

El caso generó fuerte repercusión entre los participantes del certamen y el público, y suma ahora un nuevo capítulo tras el descargo del pescador, que anticipa una disputa judicial por el resultado del concurso y la adjudicación del premio.

