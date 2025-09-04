La Madrid: declarado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones

La Nación oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones que afectaron a distintos partidos del territorio bonaerense. La medida quedó establecida en el boletín oficial nacional en la resolución 1305/2025.

La disposición alcanza a explotaciones rurales de los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. El estado de emergencia regirá para esas zonas desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, plazo en el que se definió la finalización del ciclo productivo de las explotaciones afectadas.

Según lo resuelto, los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la normativa deberán gestionar el certificado de emergencia extendido por la autoridad provincial competente. La Provincia será la encargada de remitir el listado de los productores alcanzados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional, acompañando las constancias correspondientes.

En tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán implementar los mecanismos necesarios para garantizar que los productores incluidos en la declaración puedan gozar de los beneficios establecidos en la ley, vinculados a créditos, prórrogas impositivas y medidas de alivio financiero.

La resolución instruye además a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y acciones necesarias para la ejecución de la medida. La declaración de emergencia y/o desastre agropecuario entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones en la producción bonaerense.

