Fabrica Chacinados: Fisher recibió un proyecto para su instalación en Laprida

Ayer -miércoles 3-, en su despacho, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, junto al Subsecretario de Desarrollo Local, Marcos Lavandera, recibió de manos del emprendedor Gian Franco Díaz, el proyecto para la instalación en nuestra ciudad de una fábrica de chacinados.

La entrega de este proyecto es el puntapié inicial para la instalación de esta fábrica en el SIPLA, en un espacio que cuenta con la adecuada capacidad en infraestructura para la instalación del proyecto.

Esta inversión para nuestra ciudad, tiene como objetivo impulsar la producción local de alimentos, generar empleo y promover el agregado de valor a las materias primas de la región.

Además, continuar fortaleciendo la economía local, y seguir expandiendo el posicionamiento de productos de elaboración en nuestra ciudad a nivel regional.