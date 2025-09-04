Efectos de las lluvias sobre las campañas agrícolas en el sudoeste bonaerense

La Plata, 04 Sep (Por InfoGEI).-Las precipitaciones alcanzaron en promedio 31 mm, superando en 11 mm la media de los últimos ocho años. Con estas lluvias, el acumulado anual asciende a 502 mm.

Las precipitaciones de fines de agosto asociadas a este fenómeno marcaron un cambio en la evolución de las reservas de agua en la región:

Balance hídrico: favorecieron a las zonas con déficit, como el oeste bonaerense y el este pampeano, mejorando la disponibilidad para los cultivos de trigo y cebada.

Exceso de humedad: en áreas con reservas abundantes (norte y centro-este) provocaron saturación del suelo, con riesgos de anegamiento, asfixia radicular y dificultades para aplicar insumos.

Cereales de invierno: mantienen en general un buen estado sanitario, aunque la situación es dispar según la fecha de siembra y la disponibilidad de agua. En el norte se observan lotes sanos con sectores anegados, mientras que en el centro las condiciones son heterogéneas.

Maíz: la cosecha 2024/25 alcanza un 85% de avance, con un rinde promedio de 6.100 kg/ha.

Logística y sanidad: el exceso de agua dificulta la circulación en caminos rurales y el ingreso a los campos, además de incrementar la aparición de enfermedades foliares y radiculares en trigo y cebada, lo que obliga a intensificar el monitoreo.

Pronóstico

Para septiembre se prevén entre 5 y 40 mm de lluvias en la mayor parte de la región. La probabilidad de heladas sigue siendo alta, superior al 90% en el centro bonaerense.

Consecuencias finales

El impacto definitivo de las precipitaciones de agosto dependerá de cómo evolucione el régimen de lluvias en septiembre y de la capacidad de drenaje de cada zona. (InfoGEI)Ac