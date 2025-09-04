Industrias: la empresa lapridense Fuego Zero se instalará en el SIPLA

El Intendente Fisher firmó contrato con empresa lapridense que se instalará en el SIPLA. Se trata de la instalación de una empresa dedicada al diseño y fabricación de carrozados de rescate, kits forestales, estabilizadores vehiculares y herramientas de mano para el sector forestal que inició su actividad en el año 2011, fabricando carrozados forestales de unidades pesadas para bomberos de la región y ahora busca continuar creciendo y expandiendo su unidad productiva.

La firma del contrato de cesión en comodato del espacio en el SIPLA se realizó hoy en el despacho del Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher con Dora Suárez, responsable de la empresa Fuego Zero.

Durante la firma del contrato estuvieron presentes el Subsecretario de Desarrollo Local, Marcos Lavandera; José Damián Vega, del equipo del área, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcelo Dascón y Diego Agüero, integrante de la empresa.

Esta nueva unidad industrial de nuestra ciudad diseña y fabrica productos innovadores que son comercializados hacia todo el país, por lo que la instalación en el SIPLA les permitirá seguir expandiéndose y de esta manera fortalecer la economía local y regional, ya que es un referente en la materia.

Actualmente producen equipamiento que son elaborados con insumos nacionales y diseñados y fabricados artesanalmente y brindan atención ante los pedidos y requerimientos de servicios de emergencias, empresas forestales y agrícolas.



El Municipio continúa brindando apoyo a empresas productivas que comercializan fuera de la ciudad los productos que fabrican para que puedan seguir creciendo, lo que redunda en la dinamización de la economía local y la creación de mano de obra de forma directa e indirecta.

“Estamos convencidos del potencial de la industria argentina. Al optar por nuestros productos, nuestros clientes no solo obtienen equipos de alta calidad, sino que también contribuyen al crecimiento de la economía local y al desarrollo sostenible de nuestra comunidad”, expresa Fuego Zero en su proyecto.