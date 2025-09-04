Locales

Tránsito: inspectores municipales realizaron una capacitación sobre Seguridad Vial

septiembre 4, 2025

El cuerpo de inspectores de tránsito del Municipio realizan una capacitación del Ministerio de Transporte
Integrantes del cuerpo de inspectores e inspectoras de tránsito, dependientes de la Dirección de Protección Ciudadana y Prevención Vial, se encuentra realizando un curso de formación y capacitación sobre Seguridad Vial, para de esta forma continuar ampliando y actualizando sus conocimientos en la materia.

Este curso consta de cuatro jornadas, y se realiza de forma virtual y es brindado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires con la coordinación del Municipio que de esta manera busca continuar profundizando su trabajo en seguridad vial a través de quienes llevan adelante la tarea.

Durante un mes y con clases teóricas y prácticas, los integrantes del cuerpo deben realizar tareas semanalmente y luego rendir un examen final con los conocimientos adquiridos.

Formar a los trabajadores en su área específica, como lo es el cuerpo de inspectores, contribuye a la ampliación de sus conocimientos y capacitación para el desempeño de sus tareas cotidianas e impacta positivamente en su formación y su rol en la comunidad y la prevención y seguridad vial.

