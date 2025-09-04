Tránsito: inspectores municipales realizaron una capacitación sobre Seguridad Vial

El cuerpo de inspectores de tránsito del Municipio realizan una capacitación del Ministerio de Transporte

Integrantes del cuerpo de inspectores e inspectoras de tránsito, dependientes de la Dirección de Protección Ciudadana y Prevención Vial, se encuentra realizando un curso de formación y capacitación sobre Seguridad Vial, para de esta forma continuar ampliando y actualizando sus conocimientos en la materia.

Este curso consta de cuatro jornadas, y se realiza de forma virtual y es brindado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires con la coordinación del Municipio que de esta manera busca continuar profundizando su trabajo en seguridad vial a través de quienes llevan adelante la tarea.

Durante un mes y con clases teóricas y prácticas, los integrantes del cuerpo deben realizar tareas semanalmente y luego rendir un examen final con los conocimientos adquiridos.

Formar a los trabajadores en su área específica, como lo es el cuerpo de inspectores, contribuye a la ampliación de sus conocimientos y capacitación para el desempeño de sus tareas cotidianas e impacta positivamente en su formación y su rol en la comunidad y la prevención y seguridad vial.