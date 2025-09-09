Martes 16 de Septiembre: día no laborable en Laprida

En el marco de los festejos por el 136º Aniversario de la Fundación del Partidode Laprida, y teniendo en cuenta las celebraciones que se llevarán a cabo durante el fin de semana y el Acto Protocolar el día martes 16 de septiembre, día de la Fundación del Partido de Laprida, a través del Decreto Nº 1187, el Municipio de Laprida, adhiere a la Resolución Nº 413/2025 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, declarando el 16 de septiembre de 2025, no laborable para la Administración Pública, Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriado optativo para la industria, el Comercio y restantes actividades que se desarrollan en el Partido de Laprida, en el marco de la conmemoración del 136º Aniversario de su Fundación.