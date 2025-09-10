Universidad: la UPSO presento su oferta académica 2026 a alumos del secundario

Con la presencia de más de setenta alumnos de los diferentes establecimientos educativos secundarios del último año, el Centro Universitario Municipal, recibió ayer a representantes de la Universidad Provincial del Sudoeste, que presentó su oferta académica 2026 en nuestra ciudad.

Estuvo presente el Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo Álvarez en la apertura de las presentaciones y durante el desarrollo de las mismas, donde dio la bienvenida al Centro Universitario Municipal a las y los alumnos y presentó a los representantes de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Durante la mañana, por dos de los espacios del CeUM, una de sus aulas, y el auditorio, fueron pasando alumnos del último año de las escuelas de educación secundaria de Laprida y San Jorge (Secundaria, Técnica, Agraria), y después del mediodía, turno tarde, vespertino, FINES y CENS, donde pudieron escuchar, preguntar y evacuar dudas sobre la carrera de enfermería que se dictará durante el año que viene en nuestra ciudad.

También se presentó la gran variedad de carreras con las que cuenta la UPSO, en otras sedes de la región: tecnicaturas en tecnologías web, diseño de videojuegos, martillero y corredor público, guía de turismo, entre otras.

Respecto de la carrera universitaria en enfermería se brindó un pormenorizado detalle de la formación que se brindará, la modalidad de cursada, teórico y práctica y de la titulación que brinda la UPSO.

La semana que viene, continúan estas presentaciones, con la llegada de la Universidad Nacional del Centro que estará presentando toda su oferta académica 2026.

En la actualidad se están dictando en el CeUM, la Diplomatura en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y en Community Manager, de la UNICEN y UNTREF, respectivamente; que este próximo viernes tienen cursada presencial.