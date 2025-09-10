Bonerenses: nuevos clasificados a la etapa final en Mar del Plata
Hockey, Tenis de Mesa tendrán representantes en Juveniles en la final provincial
En los últimos días continúo desarrollándose en diferentes ciudades de la región una nueva etapa de los Torneos Bonaerenses 2025 y a través de cuyas eliminatorias lapridenses clasificaron para la final en Mar del Plata.
ÁREA DEPORTE
Categoría: JUVENILES
Disciplina: TENIS DE MESA
Resultados
*FEM Sub-14
Geraldine Estrabeau
*PCD INTELECTUAL
Oscar Cajen
*PCD MOTOR
Pascual Saizar
*LOS TRES (Geraldine, Oscar y Pascual) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA
Disciplina: FÚTBOL PLAYA
Resultados:
*MAS Sub-16
Eliminado en final por penales vs Benito Juárez
*MAS Sub-18
Eliminado en semifinales vs Coronel Dorrego
Disciplina: HOCKEY
Resultados:
*FEM Sub-18
Eliminado en final vs Tres Arroyos
*MAS Sub-16
*CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA
Categoría: ADULTOS MAYORES
Disciplina: PENTATLON
*FEM – Doris Gimenez y Graciela Fuhr
*MAS – Eduardo Martin y Sergio de Luca
Disciplina: NATACIÓN
*FEM – Liliana Castillo
Disciplina: BOCHAS INTERGENERACIÓN
Carlos Suso y Simon Achigar Pendas