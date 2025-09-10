Deportivas

Bonerenses: nuevos clasificados a la etapa final en Mar del Plata

Hockey, Tenis de Mesa tendrán representantes en Juveniles en la final provincial

septiembre 10, 2025

En los últimos días continúo desarrollándose en diferentes ciudades de la región una nueva etapa de los Torneos Bonaerenses 2025 y a través de cuyas eliminatorias lapridenses clasificaron para la final en Mar del Plata.

ÁREA DEPORTE
Categoría: JUVENILES

Disciplina: TENIS DE MESA
Resultados
*FEM Sub-14
Geraldine Estrabeau
*PCD INTELECTUAL
Oscar Cajen
*PCD MOTOR
Pascual Saizar
*LOS TRES (Geraldine, Oscar y Pascual) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA

Disciplina: FÚTBOL PLAYA
Resultados:
*MAS Sub-16
Eliminado en final por penales vs Benito Juárez
*MAS Sub-18
Eliminado en semifinales vs Coronel Dorrego

Disciplina: HOCKEY
Resultados:
*FEM Sub-18
Eliminado en final vs Tres Arroyos
*MAS Sub-16
*CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA

Categoría: ADULTOS MAYORES

Disciplina: PENTATLON
*FEM – Doris Gimenez y Graciela Fuhr
*MAS – Eduardo Martin y Sergio de Luca

Disciplina: NATACIÓN
*FEM – Liliana Castillo

Disciplina: BOCHAS INTERGENERACIÓN
Carlos Suso y Simon Achigar Pendas

septiembre 10, 2025

