Bonaerenses: fútbol especial y hockey estarán en la final provincial
Adolescentes lapridenses avanzan en los Torneos Bonaerenses 2025
En los últimos días continúo desarrollándose en diferentes ciudades de la región una nueva etapa de los Torneos Bonaerenses 2025 y a través de cuyas eliminatorias lapridenses clasificaron para la final en Mar del Plata.
Categoría: JUVENILES
Disciplina: FÚTBOL 11 – LIBRE (Sede Laprida)
Resultados:
*MAS Sub-14
Laprida 0 vs 0 Tres Arroyos
Penales: Laprida 3 vs 4 Tres Arroyos
*MAS Sub-16
Laprida 1 vs 0 Coronel Dorrego
Final: Laprida 0 vs 0 Adolfo Gonzales Chaves
Penales: Laprida 5 vs 4 Adolfo Gonzales Chaves
*CLASIFICADOS A ETAPA INTERREGIONAL
Disciplina: HOCKEY
Resultados:
*FEM SUB-14
Laprida 0 vs 2 Tres Arroyos
Disciplina: FÚTBOL PCD
Resultados:
*MAYORES – Laprida 5 vs 0 Tres Arroyos
*CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA
*MENORES – Laprida 1 vs 0 Coronel Pringles
*CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA
Categoría: ADULTOS MAYORES
Disciplina: BOCHAS (Sede Laprida)
*MAS – Pesado Juan y Rodriguez Hector