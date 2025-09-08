Escuela Técnica: el Intendente Fisher firmó contrato con la empresa constructora de la nueva etapa

El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, firmó hoy -lunes 8- en su despacho el contrato con la empresa que tendrá a su cargo la obra de la tercera etapa de la Escuela Técnica Nº 1, Nikola Tesla.

La firma se realizó en su despacho, con el apoderado de Nugenser S.A, Andrés Massaccesi, donde Fisher estuvo acompañado por el Secretario de Infraestructura, Juan Errobidart, el Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo Álvarez, el Jefe de Compras, Bonifacio Molina, la Asesora Letrada Municipal, Dra. Leticia Locati y el arquitecto Emmanuel Urciuolo que se encuentra a cargo de la obra.

“La inversión en educación ha sido siempre una de nuestras prioridades; acá se forman nuestros pibes y pibas, que son el futuro de nuestro país; por eso trabajamos para fortalecer y mantener los espacios educativos en todos sus niveles”, había afirmado el Intendente Fisher días atrás durante una recorrida por la Escuela Técnica Nº 1.

“Ahora vamos a hacer el relevamiento y la coordinación de obra, con el plan de trabajo, y en función de lo que veamos, determinamos por dónde se da inicio”, expresó Massaccesi, tras la firma de contrato.

Esta tercera etapa de la obra de la Escuela Técnica, contempla una inversión de 900 millones de pesos.

Finalizada la segunda etapa de la obra, quedarán habilitadas 4 nuevas aulas, que se suman a la parte del edificio que ya se encuentra en funcionamiento; por su parte, ésta obra de la tercera etapa pronta a iniciarse abarca la finalización de todo el bloque central del edificio, lo cual agregará otras 5 nuevas aulas, sala de profesores y el sector correspondiente a biblioteca, portería, dirección, sala de reuniones y hall principal.