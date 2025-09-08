Empleo: Municipio abre inscripción para trabajar como Mecánico en Taller Vial

La Municipalidad de Laprida, abre la inscripción para la incorporación de un Mecánico/a para prestar funciones en el Taller Mecánico del Corralón Municipal.

Los/as Interesados pueden acercar su Currículum Vitae e inscribirse en la Dirección de Gestión de Personal, en el Palacio Municipal, Avenida San Martín 1160, desde el 8/9 al 12/9.

Requisitos

Edad entre 18 y 54 años

Experiencia previa en la reparación de maquinaria vial/agrícola

Finalizada la inscripción se realizará una evaluación teórico/técnica entre los inscriptos.