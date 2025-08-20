Locales

Jornada de Vacunación Antirrábica en perros/as y gatos/as

agosto 20, 2025

El Gobierno Municipal, comienza una este sábado una Jornada de Vacunación Antirrábica en perros/as y gatos/as, mayores de 3 meses, que se realizará según el cronograma que se detalla, y que abarca a distintos barrios de la ciudad.

Esta Campaña de Vacunación Antirrábica que dará comienzo este sábado 23 de agosto; y recorrerá las plazas y parques de la ciudad y de la localidad de San Jorge, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, según el siguiente cronograma.

Cronograma
23/8
Parque del Bicentenario
30/8
Plaza Milenio
6/9
Plaza Alte Brown y Juan XXIII
20/9
San Jorge (Casa de la cultura)
27/9
Plaza Central

La vacunación antirrábica que estará a cargo del equipo de Bromatología Municipal.

