El Gobierno Municipal, comienza una este sábado una Jornada de Vacunación Antirrábica en perros/as y gatos/as, mayores de 3 meses, que se realizará según el cronograma que se detalla, y que abarca a distintos barrios de la ciudad.

Esta Campaña de Vacunación Antirrábica que dará comienzo este sábado 23 de agosto; y recorrerá las plazas y parques de la ciudad y de la localidad de San Jorge, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, según el siguiente cronograma.

Cronograma

23/8

Parque del Bicentenario

30/8

Plaza Milenio

6/9

Plaza Alte Brown y Juan XXIII

20/9

San Jorge (Casa de la cultura)

27/9

Plaza Central

La vacunación antirrábica que estará a cargo del equipo de Bromatología Municipal.