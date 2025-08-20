Nacionales
Rutas en mal estado: el Gobierno nacional liberó la circulación de bitrenes y la Provincia lo cruzó
La Resolución del Gobierno nacional dispuso la libre circulación de vehículos de gran porte en la red vial, con excepciones específicas en curvas y puentes
El Gobierno Nacional
Hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos. Esa limitación reducía la eficiencia del sistema de conectividad y restringía el uso de una tecnología que aporta ventajas operativas y ambientales.
De acuerdo al texto, en el esquema anterior, las empresas transportistas sufrían costos adicionales por la burocracia estatal, que demoraba la emisión de autorizaciones e imponía documentación innecesaria. Entre esas exigencias figuraba el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.), eliminado en diciembre de 2024 en el marco de la desregulación del transporte automotor de cargas.
oficializó este martes, a través de la Resolución 1196/2025 publicada en el Boletín Oficial, la libre circulación de los camiones bitrenes -también conocidos como trenes de carretera- en todo el territorio argentino. Esto representa un giro respecto del esquema anterior de corredores restringidos.
La respuesta bonaerense por los bitrenes
Tras conocerse la noticia, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó la decisión y dijo que “pone en riesgo” a los que circulan por las rutas del país. “Lo que faltaba: camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas. Una vez más, (Federico) Sturzenegger toma una medida que atenta contra la seguridad vial para facilitar el negocio de unos pocos”, afirmó Marinucci.
En ese sentido, advirtió que la decisión “pone en riesgo a quienes circulan por las rutas de nuestro país”, detallando que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”.
Marinucci también cuestionó el desinterés del Gobierno nacional por el mantenimiento de la infraestructura vial: “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento en gran parte de la red nacional. Es una bomba a punto de estallar”.(DIB) FD