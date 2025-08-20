Padel: Jazmin Dos Santos clasificada para el Mundial Sub 16

Jazmín Dos Santos obtuvo el pasado fin de semana en la provincia de Buenos Aires la clasificación al Mundial de Menores 2025 que se desarrollará en España.

El torneo nacional de padel selectivo de menores se desarrolló durante cinco jornadas y la jugadora lapridense junto a su compañera Victoria Milena Vilchez, se consagraron campeonas en la cuarta y quinta jornada disputadas en Córdoba y de esta manera quedaron en los dos primeros lugares del ranking nacional de la categoría

Las tres primera fechas se habían disputado en la ciudad de Pilar, y con sus actuaciones en Córdona, Vilchez ratifico su primer lugar en el ranking individual mientras que Dos Santos subió del cuarto al segundo puesto en la misma clasificación.

Con estas clasificaciones el binomio integrado por Vilchez – Dos Santos obtuvieron su clasificación directa al Mundial de Menores, a jugarse del 28 de septiembre al 5 de octubre en la ciudad de Reus, España, representando ambas a la Selección Argentina de Pádel en la categoría Sub 14.