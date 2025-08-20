Laprida: secuestran una camioneta involucrada en una denuncia por estafa

Una camioneta Mitsubishi Montero que había sido entregada en el marco de una operatoria que se comprobó como estafa fue recuperada en un operativo policial realizado en la localidad de Laprida.

Según se informó el hecho se había originado en junio de este año, cuando el dueño del rodado entregó la camioneta como parte de pago por la compra de un generador. Posteriormente, se estableció que dicho generador había sido robado de un campo de Laprida, por lo que la víctima solicitó la restitución del vehículo.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI de Olavarría), que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios, se logró establecer la autoría del hecho.

En julio se emitieron órdenes de allanamiento en domicilios de Olavarría y Laprida, aunque en ese momento no se logró dar con el rodado.

Tras nuevas pesquisas y un operativo encubierto, se determinó el lugar donde la camioneta se encontraba oculta. Con orden del Juzgado de Garantías, efectivos de la Sub DDI junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría de Laprida allanaron un terreno en el casco urbano de la vecina ciudad, donde hallaron el vehículo escondido bajo un techo de chapas en un baldío.

La camioneta fue secuestrada y trasladada a Olavarría. Quedó alojada en el depósito judicial y, luego, por disposición de la UFI Nº 10 fue entregada a su propietario.