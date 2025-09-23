Locales

Este miércoles 24 sesiona el Concejo Deliberante

septiembre 23, 2025
HCD

El Honorable Concejo Deliberante de Laprida realizará SESION ORDINARIA el miércoles 24 de Septiembre de 2025 a las 19:00 hs, para tratar el Orden del Día inserto al pie de la presente.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1:
Correspondencia.-

PUNTO 2:
Consideración de actas.
ACTA N° 1148 Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 10-09-2025.-
ACTA N° 1149 Sesión Ordinaria 10-09-2025.-

PUNTO 3:
a) Repudio uso frase “Nunca Más” en campaña electoral partidaria. Expte 102/2025.-
b) Rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. (Garrahan). Expte 103/2025.-
c) Preocupación y rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 nacional. Desfinanciamiento sistema educativo. Expte 104/2025.-

septiembre 23, 2025

