Newbery y Lilán debutan en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana

Este miércoles los equipos de Jorge Newbery y Lilán comenzará a jugar por el Torneo Provincial que organiza la Federación de fútbol Bonaerense Pampeana que nuclea a más de 60 ligas de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

La Liga Lapridense de Fútbol tendrá además las participaciones de los clubes lamadritenses Ingeniero Jorge Newbery y Racing.

PARTICIPANTES:

SUB 13: JORGE NEWBERY Y RACING (LM)

SUB 15: INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) Y RACING (LM)

SUB 17: JORGE NEWBERY, LILAN, INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) Y RACING (LM)

FASE DE GRUPOS

SUB 13: Los equipos de la Liga Lapridense, JORGE NEWBERY Y RACING (LM) comparten el grupo con Argentino Junior de Tres Arroyos y Blanco y Negro de Coronel Suárez

SUB 15: El equipo de INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) integra el grupo junto a Atlético Ventana, Racing de Carhué y Blanco y Negro de Coronel Suárez mientras que RACING (LM) integra el grupo junto a ACDC de Tres Arroyos y Jorge Newbery de Coronel Dorrego

SUB 17: Los equipos de JORGE NEWBERY y LILAN comparten el grupo junto a Deportivo Alpachiri de la Liga Sureña y Blanco y Negro de Coronel Suárez, mientras que los equipos de INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) Y RACING (LM) lo hacen junto a Atlético Ventana y Boca de Tres Arroyos

PARTIDOS DE LA PRIMERA FECHA

SUB 13: JORGE NEWBERY Y RACING (LM) juegan el miércoles 24 a las 17,30 horas en cancha de Newbery

SUB 15: INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) enfrenta como visitante a Atlético Ventana el día miércoles 24 a las 15,30 horas, mientras que RACING (LM) tendrá fecha libre

SUB 17: Los equipos de JORGE NEWBERY y LILAN juegan el miércoles 24 a las 17 horas en cancha de Lilán, mientras que los equipos de INGENIERO JORGE NEWBERY (LM) Y RACING (LM) se enfrentan el jueves 25 a las 17 horas en cancha de Racing.

Podes seguir toda la actualidad de este torneo a través de la aplicación https://copafacil.com/-xyexl