Festejos en el Centro Vasco en el Día de la Diáspora

septiembre 22, 2025

El sábado 21 de septiembre festejamos el Día de la Diáspora Vasca con mucha alegría, juegos y emoción.


Los txikis descubrieron historias de Euskal Herria, bailaron, aprendieron palabras en euskera y disfrutaron de nuestras costumbres. Fue un encuentro lleno de sonrisas y de identidad compartida, donde entre todos sembramos semillitas que seguro darán hermosos frutos.

A pesar de la lluvia, las familias se acercaron con entusiasmo y juntos vivimos una tarde inolvidable. Eskerrik asko a cada uno por ser parte de esta gran fiesta de la cultura vasca.

septiembre 22, 2025

