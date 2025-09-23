Deportivas

Fútbol: gol del «Chapu» en la goleada del Melgar en el Clausura de Peru

El lapridense que regresa luego de su lesión festejó en la goleada ante Los Chankas

septiembre 23, 2025

Volvió a la victoria Melgar derrotó 6-1 a su par de Los Chankas en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, por la fecha 10 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

En el FBC Melgar fueron claramente superiores a su rival de turno. Es así que llegaron los goles de Nicolás Quagliata (27′ y 45′), Tomás Martínez (31′), Bernardo Cuesta (57′), Lautaro Guzmán (73′) y Cristian Bordacahar (83′). El descuento de Los Chankas vino por medio de Franco Torres a los 67 minutos.

Con este resultado, el Melgar que dirige el entrenador Juan Reynoso llega a los 13 puntos en la tabla del Clausura y en la próxima jornada visita a Comerciantes Unidos en Cutervo.

