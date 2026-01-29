Donación: agradecimiento de Bomberos Voluntarios

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Rudi del local de Laprida Confort, que generosamente donó una conservadora y una jarra térmica, elementos que serán de gran utilidad durante las salidas a incendios forestales.

Este tipo de gestos solidarios fortalecen nuestro trabajo diario y nos acompañan en cada intervención, cuidando a quienes ponen el cuerpo al servicio de nuestra comunidad.

¡Gracias por el compromiso, el apoyo y por estar siempre cerca de los Bomberos Voluntarios de Laprida!