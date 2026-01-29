Locales

Fallecimientos

Vecinas y vecinos de Laprida fallecidos durante el año

enero 29, 2026

FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

——————————————

ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024

enero 29, 2026

