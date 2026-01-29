FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

——————————————

ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024