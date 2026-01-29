Bajan las expectativas de inflación para los próximos 12 meses

a expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses en Argentina se ubicó en 31,5% durante el mes de enero, según estudio privado.

Esta cifra representa una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto al 34% registrado en diciembre. Por su parte, la mediana de las respuestas se mantuvo sin cambios en un 25%.

En la medición de corto plazo, la previsión para los próximos 30 días también mostró un descenso.

El promedio de inflación esperada para el próximo mes bajó al 3,71%, frente al 4,59% que se había reportado en diciembre. La mediana para este periodo mensual permaneció en el 3%.

Los datos provienen de la última Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El trabajo de campo fue realizado por la consultora Poliarquía entre el 5 y el 15 de enero de 2026, mediante 1.000 encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país.

El informe detalla que la reducción de las expectativas fue generalizada en todas las regiones.

El Interior del país mostró la caída más pronunciada, con un promedio que pasó de 32,6% a 29,5%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la expectativa bajó a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires se situó en 35,0%.

Finalmente, las proyecciones descendieron en todos los niveles de ingresos, aunque persiste una brecha entre ellos.

Los hogares con mayores ingresos redujeron su expectativa de 32,4% a 29,2%. En tanto, los hogares de menores ingresos pasaron de esperar un 37,5% a un 35,5% para los próximos 12 meses.

Fuente: Noticias Argentinas