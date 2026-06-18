Deportivas

Fútbol: Francisco Vergara lleva sus guantes al fútbol ecuatoriano

Se sumará al equipo Búhos de Guayaquil, equipo que milita en la Segunda B de Ecuador.

junio 18, 2026

El arquero lamatritense Francisco Vergara se convertirá en arquero de Búhos de Ecuador. En las próximas horas viajará a ese país para sellar el acuerdo tras desvincularse de Gimnasia y Esgrima, club dueño de su pase.

Surgido en Ingeniero Jorge Newbery, Vergara luego pasó a Independiente Rivadavia de Lincoln y de ahí dio el salto a Gimnasia donde firmó contrato en 2022. En el equipo Mens Sana llegó a jugar en Reserva y fue cedido a préstamo a Excursionistas hasta principios de esta temporada desde donde regresó al Lobo pero ya sin chances de entrenar con el plantel principal.

Ahora surge la posibilidad de sumarse al Búhos de Guayaquil, equipo que milita en la Segunda B de Ecuador.

junio 18, 2026

Publicaciones relacionadas

Patín: los resultados de Newbery en el 2do Regional de Asociación Centro

junio 17, 2026

Patín: los resultados de Lilán en el 2do Regional de Asociación Centro

junio 17, 2026

Newcom: equipo más 70 en encuentro recreativo en Juárez

junio 16, 2026

Ciclismo: Molina, Pardal y Castañares en el Gran Premio 160 Aniversario de Ayacucho

junio 15, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba