Fútbol: Francisco Vergara lleva sus guantes al fútbol ecuatoriano

El arquero lamatritense Francisco Vergara se convertirá en arquero de Búhos de Ecuador. En las próximas horas viajará a ese país para sellar el acuerdo tras desvincularse de Gimnasia y Esgrima, club dueño de su pase.

Surgido en Ingeniero Jorge Newbery, Vergara luego pasó a Independiente Rivadavia de Lincoln y de ahí dio el salto a Gimnasia donde firmó contrato en 2022. En el equipo Mens Sana llegó a jugar en Reserva y fue cedido a préstamo a Excursionistas hasta principios de esta temporada desde donde regresó al Lobo pero ya sin chances de entrenar con el plantel principal.

Ahora surge la posibilidad de sumarse al Búhos de Guayaquil, equipo que milita en la Segunda B de Ecuador.