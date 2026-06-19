Laprida: vehículo embistió a un peatón en pleno semáforo del centro de la ciudad

En horas de la noche del jueves en la intersección de las Avdas. San Martín y Pedro Pereyra se produjo un accidente de transito. Un vehículo embistió a un peatón.

Personal policial, inicio actuaciones de oficio, en virtud de haber recibido novedad de CEM sobre un accidente vehicular, entre una chevrolet Spin dominio colocado AD423ZD, conducida por Eduardo Arturo López (68), quien circulaba por Av. San Martin y al momento de girar hacia Av. Pedro Pereyra, impactó con el vecino Gustavo Pascual (65), quien circulaba caminando sobre la senda peatonal.

Pascual fue trasladado al Hospital local donde fue examinado por médico de guardia quien dictaminó “POLITRAUMATISMO C/ FRACTURA COSTAL DERECHA”.

Por su parte el conductor del vehículo, resultó ileso.

Se instruye causa caratulada “Lesiones culposas” con instrucción en la Unidad Funcional de Investigación Judicial 7 a cargo del Dr. Christian Urlézaga.

Fuente: Estilo Periodismo