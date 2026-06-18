Bonaerenses: clasificados en adultos mayores a la etapa regional

En el marco de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026 estuvieron disputándose durante estas últimas semanas varias actividades en el área de Adultos Mayores, bajo la coordinación de Francisco Arnaude y todo el equipo de profes de la Dirección de Deportes.

En busca de la clasificación para la etapa regional, las disciplinas que tuvieron competencia y los ganadores fueron los siguientes:

Resultados de Pesca

1° Eduardo Lastra

2° Javier Bernadaz

3° Luis Zara

Resultados Escoba de 15

1° Carlos Suso – Ester Angladette

2° Ana Blanco – Mercedes Medina

3° Héctor Rodríguez – Juan Pérez

Resultados de Caminata

1° Ana María Dufau – Luciana Montero

2° Olga Troncoso – Nora Sandoval

3° Alejandra Dumois – Marcos Córdoba

Resultados de Taba

1° Olga Sdrubolini

2° Jorge Prátula

3° Héctor Garay

Resultados de Truco Única

1° Cesar Alonso – Luis Conti

2° Enrique Dufau – Miguel Porta

3° Mirta Arias – Rosana Correa / Manuel Alacid – Jorge Albo

Bochas Masculino

1° Juan Pesado – Héctor Rodríguez

2° Luis Conti – Néstor Méndez

3° Hernán Mendoza – Pedro Zapata

Durante todo el mes de Junio y Julio se disputarán las restantes disciplinas a nivel local en busca de seguir sumando clasificados a la etapa regional que comenzará en el mes de Agosto.