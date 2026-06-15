Así es el frigorífico municipal de Laprida que sueña con exportar

Laprida pondrá en marcha en los próximos días un frigorífico municipal que permitirá realizar faena porcina y, más adelante, bovina, con el objetivo de generar empleo, agregar valor a la producción ganadera y fortalecer la economía local.

Aunque la inauguración formal junto al gobernador Axel Kicillof se realizará el próximo viernes 19 de junio, el municipio ya trabaja para iniciar las operaciones de una planta que considera estratégica para el desarrollo productivo del distrito.

Con poco más de 10 mil habitantes y una fuerte impronta agropecuaria, nuestro distrito, ubicado en el centro sur bonaerense busca dar un salto en una actividad que históricamente fue central para su economía. Según explicó el intendente Alfredo “Pichi” Fisher, más de la mitad del producto bruto geográfico local está vinculado al sector agropecuario y particularmente a la ganadería.

«Gran parte de nuestro territorio se dedica a la ganadería. Producir todo el ganado que hacemos y sacarlo en pie siempre generó la expectativa de aquellos que nos preocupamos por generar trabajo en el ámbito local de poder, por lo menos, lograr que salga faenada la producción nuestra», explicó el jefe comunal en diálogo con NewsDigitales.

La iniciativa comenzó durante la gestión del ex intendente Pablo Torres y acaba de completar una etapa clave con la habilitación de la línea de faena porcina. El proyecto contempla además la incorporación de faena bovina una vez que finalicen algunos trámites pendientes.

Una inversión donde no llegó el sector privado

Para Fisher, la obra también refleja una decisión política de intervenir en un sector donde la inversión privada no había encontrado incentivos para avanzar.

«Coincidió con una determinación del gobernador Axel Kicillof y del ministro Javier Rodríguez de aportar recursos del Estado provincial a aquellos distritos donde la inversión privada no supliera esta necesidad», sostuvo.

El frigorífico forma parte del programa provincial de fortalecimiento de plantas de faena y tendrá una característica poco habitual: será íntegramente municipal. El predio pertenece al municipio y también estará bajo su administración una vez que comience a operar.

«La gestión va a ser municipal a partir de que empecemos a operarlo. Seguramente la semana próxima ya vamos a estar listos para abrir las puertas», afirmó Fisher.

La decisión de impulsar una planta propia aparece vinculada también a la necesidad de resolver una situación habitual para productores y comerciantes locales. Actualmente, buena parte de la carne porcina que se consume en Laprida llega desde frigoríficos ubicados en Gonzales Chaves, Azul, General La Madrid y Tapalqué.

El desafío de generar trabajo y mover la economía local

La expectativa oficial es que el frigorífico pueda transformarse en un nuevo motor económico para el distrito.

Según estiman en el municipio, cuando la planta alcance un funcionamiento pleno generará más de una decena de puestos de trabajo directos, además del movimiento económico asociado al transporte, la comercialización y la actividad de productores y matarifes.

«Faenando cuando esto entre en régimen, por lo menos 14 personas van a estar trabajando», aseguró Fisher.

El intendente reconoció que la puesta en marcha representa un desafío para una administración municipal, especialmente en un contexto económico complejo. Sin embargo, remarcó que el objetivo es sostener el proyecto sin comprometer las cuentas públicas.

«Esta nueva gestión, que es un emprendimiento novedoso para una administración como la nuestra, no tiene que desequilibrar el municipio«, señaló.

Además del impacto laboral, el jefe comunal destacó que la planta permitirá retener una parte de la riqueza generada por la actividad ganadera dentro del propio distrito, evitando que toda la cadena de valor se desarrolle fuera de Laprida.

Menos kilómetros y más control sobre los alimentos

Otro de los beneficios esperados tiene que ver con la calidad sanitaria de los productos y los costos asociados a la logística.

Fisher explicó que el crecimiento del consumo de carne porcina abrió una oportunidad para desarrollar una producción más cercana al mercado local.

«La carne de cerdo ha ido ganando mercado entre nuestros consumidores y la situación económica también hizo que creciera su demanda«, indicó.

En ese sentido, consideró que la nueva infraestructura permitirá mejorar tanto los controles bromatológicos como la competitividad de los productos.

«Va a ser una mejoría en dos sentidos: uno definitivamente en la calidad de la alimentación y el contralor que puede tener este alimento en los mostradores lapridenses. Y también porque cuando estamos produciendo en el distrito, faenando en el distrito y consumiendo en el distrito le quitamos kilómetros a la carne que consumimos», explicó.

Según sostuvo, esa reducción de costos logísticos podría traducirse en precios más accesibles para los consumidores locales.

Una planta preparada para crecer

Ubicado a siete kilómetros de la planta urbana, en un sector habilitado para actividades industriales, el frigorífico cuenta con corrales, línea de faena porcina, espacio para la futura faena bovina y sistemas específicos para el tratamiento de residuos y efluentes.

Se destacan una laguna destinada al procesamiento de líquidos provenientes de la actividad y un digestor para la disposición de animales que eventualmente no resulten aptos para consumo

Como parte del proceso de habilitación provincial, en las últimas semanas se realizó una prueba de faena que permitió verificar el funcionamiento integral de las instalaciones y completar las inspecciones finales. Esa instancia fue clave para obtener la autorización de la línea porcina, que será la primera en entrar en operaciones.

El frigorífico fue diseñado para operar tanto con ganado porcino como bovino, aunque ambas actividades no podrán realizarse de manera simultánea. Según explicó Alfredo Fisher, la línea porcina ya se encuentra habilitada y cuenta con un circuito específico que incluye el ingreso de los animales a corrales, el paso por el cajón de noqueo y posteriormente por los procesos de escaldado y pelado antes de llegar al sector de faena.

A partir de esa instancia, las dos líneas de producción convergen en un mismo espacio de trabajo que también será utilizado por la futura faena bovina. Por ese motivo, cuando ambas habilitaciones estén operativas, el municipio prevé organizar la actividad por jornadas específicas para cada especie.

«Lo que planeamos es que se faene dos o tres días de cada una de las dos especialidades cuando estemos trabajando en régimen», detalló el intendente.

Fisher también explicó que la infraestructura fue diseñada pensando en futuras ampliaciones y aseguró que las instalaciones ya superan los requisitos básicos exigidos para la habilitación provincial.

«Hemos estado coordinando con productores y con empresarios vinculados al rubro. Las instalaciones son muy buenas y están en condiciones como para, con un pasito más, calificar como frigorífico exportador «, afirmó.

La posibilidad de avanzar hacia mercados más amplios aparece hoy como una meta de mediano y largo plazo. Pero para el municipio, el principal objetivo inmediato es comenzar a operar una planta que permita transformar una producción históricamente vinculada a la venta de ganado en pie en una actividad capaz de generar empleo, agregar valor y abrir nuevas oportunidades para la economía local.

Autor – Sergio Di Pino – Fuente: news