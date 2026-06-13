Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en la primera fecha del grupo C

Buenos Aires, 13 junio (NA) — Brasil y Marruecos empataron 1-1 en la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, en un partido jugado esta tarde en el estadio MetLife de Nueva Jersey, ante una multitud.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los goles fueron de Ismael Saibari a los 21 Minutos, mientras que Vinicius Jr lo empató a los 37´ del primer tiempo.

En cuanto a amonestaciones Brasil recibió dos amarillas ocasionadas en la primera parte para: Casemiro y Roger Ibáñez

El encuentro empezó con un Marruecos más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achraf Hakimi por la derecha con 4 ocaciónes poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién, a los 13 Brasil tuvo su primer jugada de peligro en los pies de Vinicius Jr con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.

La selección marroquí aprovecho que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no hacía pie y seguía dormido; a los 21 del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareo la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.

Sin tanto juego y poco confiado ante la presión del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi, nuevamente Vinicius Jr desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la «Canarinha», a los 32 de la primera parte.

Minutos más tarde llegaron las primeras y únicas amarillas: Casemiro (B) y Roger Ibañez (B).

Con un primer tiempo de pura adrenalina por los goles, tarjetas y llegadas, el segundo tiempo fue más con ataque cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovecho para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.

Brasil – Marruecos.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Roger Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Jr., Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.__IP__

Goles en el primer tiempo: 21m. Ismael Saibari (M), 32m Vinicius Jr

AgenciaNA