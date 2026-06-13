Stella Crespo presentó su libro «Nací con un propósito»

Este sábado 13 de junio, la vecina lapridense Stella Crespo cumplió uno de sus sueños y lo convirtió en uno de los días más importantes de su vida al presentar su trabajo literiario «Nací con un própósito».

El espacio de esta presentación fue la Biblioteca Popular Laprida, un lugar por donde transitan cada uno de los escritores lapridenses al publicar sus obras y fue acompañada por un grupo importante de vecinos, que disfrutaron de la misma.

Este libro en su presentación reflejaba la historia de Stella «es prueba que Dios escribe lo imposible con un testimonio real de fe, perseverancia e impronta» invitando a ser parte de esa historia.