Mayores del Sudeste: resultados de las clasificaciones en la carrera de las estrellas

La actividad sabatina de la cuarta fecha del campeonato 2026 de las Mayores del Sudeste, la 1ra Edición de la Carrera de las Estrellas en San Cayetano, estuvo marcada por las cambiantes condiciones climáticas que acompañaron a protagonistas y público durante gran parte de la jornada.

La lluvia se hizo presente desde las primeras horas del día y se extendió hasta cerca del mediodía, obligando a que las pruebas libres oficiales se desarrollaran sobre una pista húmeda y con adherencia variable. Con el correr de las horas las precipitaciones cesaron, permitiendo que el circuito comenzara a secarse paulatinamente.

Sin embargo, al momento de las clasificaciones las condiciones continuaron siendo complejas. Los pilotos debieron adaptarse constantemente a un piso cambiante, donde encontrar el límite fue un verdadero desafío. A pesar de ello, el espectáculo volvió a estar a la altura de las expectativas, con definiciones ajustadas y una gran respuesta del público que acompañó durante toda la jornada.

Entre los destacados del día apareció el representante local Juan Cruz Baracco, quien se quedó con la pole position en Minicross ante el entusiasmo de los aficionados de San Cayetano.

En el TC del 40, el más veloz fue el piloto de General La Madrid, Alfredo Pérez, que logró imponer sus condiciones en una clasificación muy disputada.

Por su parte, la Clase B tuvo un momento especial con la obtención de la primera pole position para Paulo Sabelli, resultado que marca un importante paso en su trayectoria dentro de la categoría.

La Carrera de las Estrellas de Mar y Sierras A también entregó una clasificación de gran nivel. Allí, la dupla integrada por Carlos “Bochín” Blanc y Cristian Iván Ramos se quedó con el mejor registro, transformándose en los hombres a vencer de cara a las competencias del domingo.

Con los protagonistas ya ordenados para la la continuidad del cronograma, una gran jornada dominical que promete emociones fuertes en San Cayetano, escenario de una de las fechas más esperadas del calendario 2026.

ÚNICO LAPRIDENSE

MAR Y SIERRAS «A»: Pilotos: 14) Sacco Julio / Vieytes Ezequiel – 01:21.976 /// Invitados: 9) Sacco Julio / Vieytes Ezequiel – 01:10.073

Foto: Damián Barishpolski | Prensa Mayores del Sudeste

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