Juventud recibe a Boca de Azul por las semis del Regional Sub 21

El Club Social y Deportivo Juventud jugará este domingo 14 de junio, como local, el partido de ida de la semifinal Sub21 del Torneo de la Unión Deportiva Regional, que ha nucleado desde el mes de febrero a equipos de la Liga Lapridense, de Bolivar, de Olavarría y Azul.

El equipo lapridense recupera para esta instancia a cuatro jugadores que tenían partidos de suspensión y llega con una alta moral luego de dejar en el camino en los cuartos de final a Lilan en el Parque Peruilh, en una atrapante definición por penales y dos grandes partidos de fútbol, llenos de emotividad y buen juego por parte de ambos equipos.

Boca de Azul llega luego de dejar en el camino a Balonpie de Bolivar a quien venció en ambos partidos de cuartos de final, 1 a 0 como local y 2 a 1 como visitante. Además fue primero en el grupo A de la fase regular y el equipo que más puntos sumo en esa fase. Por su parte Juventud fue segundo de Racing de Olavarría en el grupo A con 21 puntos.

La revancha se jugará el próximo domingo 21 en la ciudad de Azul.