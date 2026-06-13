Fútbol: comienza la Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense

Este domingo comenzará a jugarse el Torneo Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense que tendrá la participación de 5 equipos afiliados y que se jugará en las divisiones reserva y primera.

A los efectos de enfrentar el desenlace del torneo de la UDR en sub 21, los clubes a través de la Liga han organizado este torneo que tiene la particularidad que se jugará durante tres fines de semana y en donde todos los equipos participantes jugarán dos encuentros, uno de local y otro de visitante.

Para determinar los mismos se realizó un sorteo donde se le asignaron números a cada uno de los equipos participantes y luego se armo el orden de los partidos.

En esta primera fecha, los dos encuentros se jugarán en General La Madrid, y tendrán como escenario el domingo la cancha de Barracas con el encuentro entre el equipo local e Ingeniero Newbery y el lunes la cancha de Racing con el partido entre la Academia y Platense.

Tendra jornada libre Jorge Newbery que debutará el próximo domingo como visitante ante Platense.

HORARIOS Y OTORGAMIENTO DE PUNTOS: Todos los partidos tendrán un ganador, en tiempo reglamentario o en caso de empate con ejecución de tiros desde el punto penal. Otorgándose 3 puntos al ganador en los 90 minutos, 2 al ganador en penales, 1 al perdedor en penales y no sumará puntos quien pierda en el tiempo reglamentario.

La reserva comenzará a las 13 horas y la primera a las 15,15 horas.

ARBITROS:

BARRACAS VS INGENIERO

Reserva: DRIES Jeremias – Farias Lujan – Lopez Osornio Ezequiel

Primera: LOPEZ OSORNIO Ezequiel – Dries Jeremias – Farias Lujan

RACING VS PLATENSE

Reserva: SUAREZ Ariel – Magdaleno Erica – Dassori Daniel