Fórmula 1: Colapinto volvió a sumar puntos con el octavo puesto en Barcelona

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña consagró a Hamilton con Ferrari y tuvo a Alpine sumando importantes puntos. Franco Colapinto sumó por tercera carrera de la temporada.

Franco Colapinto concretó una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar octavo y sumar cuatro puntos.

El argentino logró avanzar desde la 13° a la 11° posición en la largada, pero la degradación de gomas lo obligó a retrasarse y tras orden del equipo, debió dejar pasar a su compañero de equipo.

Promediando la carrera mejoró la actuación de Colapinto y sobre el cierre, con los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, Gasly y Colapinto subieron dos lugares y Alpine sumó importantes puntos para el Campeonato de Constructores.