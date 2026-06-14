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Fórmula 1: Colapinto volvió a sumar puntos con el octavo puesto en Barcelona

Hamiltón ganó por primera vez con Ferrari y se quiere prender en la lucha por el campeonato.

junio 14, 2026

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña consagró a Hamilton con Ferrari y tuvo a Alpine sumando importantes puntos. Franco Colapinto sumó por tercera carrera de la temporada.

 

Franco Colapinto concretó una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar octavo y sumar cuatro puntos.

 

El argentino logró avanzar desde la 13° a la 11° posición en la largada, pero la degradación de gomas lo obligó a retrasarse y tras orden del equipo, debió dejar pasar a su compañero de equipo.

 

Promediando la carrera mejoró la actuación de Colapinto y sobre el cierre, con los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, Gasly y Colapinto subieron dos lugares y Alpine sumó importantes puntos para el Campeonato de Constructores.

junio 14, 2026

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