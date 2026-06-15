“Algunos legisladores no dimensionan la situación en la que están los municipios”

La discusión legislativa, todavía no resuelta tras el desacuerdo que derivó en que no se votara ninguno de los proyectos en danza en la sesión de ayer, sigue demorando la resolución de parte del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La porción de ese fondo, que en la ley quedó a repartir por parte de la Legislatura a través de una comisión bicameral, sigue sin distribuirse, cuando la primera cuota debió haber estado disponible el 30 de abril. La razón es que los alcaldes piden que no sea atada a obras, que sea de libre disponibilidad y que se distribuya por un coeficiente determinado y no por discrecionalidad de los legisladores.

La diferencia entre los intendentes y los sectores que juntan mayoría en el Parlamento se torna cada vez más tirante. La situación de los municipios hace que los jefes comunales apuren una definición en favor de la libre disponibilidad y un reparto por CUD (sistema por el cual se deriva la coparticipación) o por CUD + Ingresos, otra tabla por la cual cada uno sabe de antemano cuánto le corresponderá en la próxima cuota. En tanto, los legisladores no quieren perder la posibilidad de alinear políticamente a los alcaldes, y sostienen el mantenimiento de la bicameral.

En ese contexto, los intendentes ponen el grito en el cielo y reclaman fondos con los que pensaban contar pero no llegan. Un alcalde del peronismo del interior bonaerense, que prefirió “no hablar en on para evitar que se agrave la situación”, le dijo a este medio que los diputados “están con lo de IOMA, con sus cosas y que nosotros nos caguemos”.

Con algo más de diplomacia, pero en el mismo tono de crítica, el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, se mostró “sorprendido” por lo sucedido en la Cámara de Diputados “porque por un lado decían de que nos iban a acompañar, y, por otro lado, se ve que no hay intenciones de eso. O que tienen intenciones de manejar el Fondo, cosa que no tendría que pasar”.

“Creo que algunos legisladores no dimensionan la situación en la que están los municipios”, aseguró Flexas ante la consulta de La Tecla. Adelantó que seguirán insistiendo para que esos recursos sean distribuidos por CUD o por CUD + Ingresos, además de ser de libre disponibilidad. “Que sean de libre disponibilidad ya todos dijeron que estaban de acuerdo; y lo segundo es que sea distribuido con algún criterio objetivo”, remarcó.

Por su parte, en el programa Desconfiados (Cadena Río 88.7), el intendente peronista de Laprida, Alfredo Fisher, dijo que pese a que su municipio está ordenado y podrá pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo, lo sucedido en la Cámara baja fue una mala noticia para él y sus colegas, sobre todo para la mitad de los municipios, que atraviesan problemas financieros.

El mandamás que revista en el MDF criticó al gobierno nacional porque “la gente en cada uno de nuestros municipios está muy, muy, muy mal. Y por supuesto que esa cuestión se refleja en la demanda a cada una de nuestras municipalidades, sobre todo en el área social y en el área sanitaria. Eso lo que lo que más afecta”. Por ese motivo, dijo que “lo que pasó en la Legislatura ayer para mí fue un balde de agua fría. Yo no veo justificación para que un grupo de legisladores crean tener más capacidad de gestionar (que los intendentes) el 30 por ciento de unos recursos que son indispensables para que cada una de estas comunas funcione”.

Fisher fue más allá: “No quiero creer que porque no se puede contar con el presidente de IOMA en la Cámara para cuestionar una muy mala prestación de nuestra obra social, nos agarremos de eso para decirles a los a los intendentes `yo voy a administrar mejor que vos, desde la Legislatura bonaerense el 30 por ciento de los fondos que se consiguieron a partir de las tratativas del endeudamiento. Me parece mal”.

Para Franco Flexas, “la peor de las situaciones sería que esos fondos tengan que ser aplicados en alguno de los ministerios, el de Cultura, el de Transporte o el de Infraestructura. ¿Cómo hacemos para explicar en un municipio que tenemos un programa de cultura, de transporte o de infraestructura cuando capaz que se le deben 70, 90 o 120 días los proveedores?”

Afirmó, a la vez, que hay comunas con dificultades para pagar el medio aguinaldo, “entonces, municipios que están tan complicados económicamente va a ser muy difícil que expliquen cómo gastan estos recursos cuando no pueden pagar obligaciones”, expresó.

Tanto Fisher como Flexas fueron críticos con la postura de los diputados. “Lo que me resulta sumamente extraño es que muchos legisladores, que tienen relación estrecha con los territorios, tengan esta posición”, subrayó el jefe comunal de Laprida, quien añadió que “si hay un municipio donde sus enfermeras, sus médicos, la gente que hace la recolección diaria de residuos, no pueden cobrar el aguinaldo porque un grupo de legisladores está poniendo esta legislación, me parece que es, por lo menos, irresponsable”.

En tanto, Flexas apuntó: “Son los mismos legisladores los que después hablan del parate de la situación económica. Entonces, si entienden que hay parate de la situación económica y que las familias tienen menos plata, ¿qué creen que les pasa a los municipios, que estamos fuera de todo? Los municipios no emitimos ni deuda ni pesos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? No nos están ayudando, ni los propios ni los ajenos”.

Fuente: La Tecla