Sub 21: Juventud perdió ante Boca y se juega el pase a la final en Azul

Este domingo se jugó en el Alejandro Minvielle, el partido de ida por las semifinales del torneo Sub 21 de la Unión Deportiva Regional y el equipo local, Juventud perdió ante Boca de la Liga de Azul por 2 a 1.

El equipo de nuestra ciudad comenzó ganando con un tanto de penal de Dylan Pérez a los 42 minutos del primer tiempo y en el complemento no pudo mantener esa ventaja, y dos goles del xeneixe Benjamin Montinez le dió el triunfo al equipo visitante.

El encuentro fue dirigido por Matías Belacín y la asistencia de Adrián Ramirez y Lucas Barreto. La revancha se jugará el próximo domingo en la ciudad de Azul, cancha de Boca.

La otra semifinal, el partido de ida, se juega este lunes desde las 11 horas entre Embajadores y El Fortin en la ciudad de Olavarría.