Fútbol: gano Barracas y mañana debuta Platense en la Copa Aniversario de la Liga Lapridense

Comenzó este domingo la Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense de Fútbol y en el cual participan cinco clubes afiliados en reserva y primera división. En el primer encuentro del torneo Deportivo Barracas venció como local a Ingeniero Newbery por 3 a 0.

El encuentro fue dirigido por Ezequiel López Osornio con la asistencia de Jeremias Dries y Lujan Farías. La apertura del marcador llegó por intermedio de Facundo Belacin a los 45 minutos y los dos restantes para sellar el triunfo local por Rodrigo Orellano a los 83 y 90 minutos de partido.

El torneo tendrá continuidad mañana lunes con el debut en esta Copa, de Racing recibiendo a Platense en La Madrid. El restante participante es Jorge Newbery que debutará el próximo domingo en condición de visitante ante Platense.

RESERVA

En el partido preliminar Deportivo Barracas venció por 3 a 2 a Ingeniero Newbery. Partido dirigido por Jeremias Dries.

Fotos Nico Sarachi