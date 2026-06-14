Fútbol: gano Barracas y mañana debuta Platense en la Copa Aniversario de la Liga Lapridense
Se jugó este domingo en La Madrid el primer partido del mini torneo de fútbol local
Comenzó este domingo la Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense de Fútbol y en el cual participan cinco clubes afiliados en reserva y primera división. En el primer encuentro del torneo Deportivo Barracas venció como local a Ingeniero Newbery por 3 a 0.
El encuentro fue dirigido por Ezequiel López Osornio con la asistencia de Jeremias Dries y Lujan Farías. La apertura del marcador llegó por intermedio de Facundo Belacin a los 45 minutos y los dos restantes para sellar el triunfo local por Rodrigo Orellano a los 83 y 90 minutos de partido.
El torneo tendrá continuidad mañana lunes con el debut en esta Copa, de Racing recibiendo a Platense en La Madrid. El restante participante es Jorge Newbery que debutará el próximo domingo en condición de visitante ante Platense.
RESERVA
En el partido preliminar Deportivo Barracas venció por 3 a 2 a Ingeniero Newbery. Partido dirigido por Jeremias Dries.
Fotos Nico Sarachi