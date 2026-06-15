Paleta: Newbery jugará la final provincial de sexta categoría

Se llevó a cabo en el trinquete de Jorge Newbery, la instancia semifinal G3 de Torneo Provincial Apertura, donde los pelotaris lapridenses Emanuel Dufau y Quique Pratula lograron el segundo puesto y de esta manera accedieron a la Final Provincial, a disputarse el 11 de Julio entre los mejores 12 equipos de la Provincia en su categoría.

El equipo local ganó los dos partidos de su zona ante Independiente de Dorrego y ante Pelota de Pringles y accedieron a semis , donde batieron Unión Vasca de Bahía Blanca .

En la Final, en un partido muy parejo cayeron ante Pelota de Monte Hermoso por 12/7, 11/12 y 3/7.

✓ Segunda en Chaves

Lauri Flores Freije y Coco Reboredo llegaron a Chaves para la disputa de la tercer fecha del Provincial de Segunda categoría.

A pesar de jugar en buen nivel, no les alcanzó.

Cayeron en su zona ante Garmense B y Lamadrid, ambos partidos en tie break.