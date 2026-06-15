Deportivas
Paleta: Newbery jugará la final provincial de sexta categoría
El binomio Dufau-Prátula accedió a la fase final con las 12 mejores parejas de la provincia
Se llevó a cabo en el trinquete de Jorge Newbery, la instancia semifinal G3 de Torneo Provincial Apertura, donde los pelotaris lapridenses Emanuel Dufau y Quique Pratula lograron el segundo puesto y de esta manera accedieron a la Final Provincial, a disputarse el 11 de Julio entre los mejores 12 equipos de la Provincia en su categoría.
El equipo local ganó los dos partidos de su zona ante Independiente de Dorrego y ante Pelota de Pringles y accedieron a semis , donde batieron Unión Vasca de Bahía Blanca .
En la Final, en un partido muy parejo cayeron ante Pelota de Monte Hermoso por 12/7, 11/12 y 3/7.
✓ Segunda en Chaves
Lauri Flores Freije y Coco Reboredo llegaron a Chaves para la disputa de la tercer fecha del Provincial de Segunda categoría.
A pesar de jugar en buen nivel, no les alcanzó.
Cayeron en su zona ante Garmense B y Lamadrid, ambos partidos en tie break.
En un torneo donde solo el equipo de La Madrid hace diferencia, cualquiera le gana a cualquiera. De hecho en las tres fechas, La Madrid disputó las finales contra tres equipos diferentes.