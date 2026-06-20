Caritas: Laprida aporto casi 7 millones de pesos a la Colecta Anual

Desde la Iglesia Santos Joaquín y Ana a través de una nota en el programa radial «Bien Despierto» que conduce Federico Castro, el padre Rafael Díaz, se informó el dinero recaudado a nivel local en la Campaña Anual de Caritas, realizada días atrás en todo el país.

Diaz «destacó la generosidad de la comunidad lapridense, que permitió alcanzar una cifra récord de recaudación», que alcanzó los 6.960.809 pesos. -una cifra altamente superior a la del año 2025-

“El año pasado llegamos a los dos millones de pesos y este año estuvimos cerca de los siete millones. En un contexto económico difícil, donde todo aumenta y los salarios muchas veces no acompañan, este resultado es realmente maravilloso”, afirmó el cura parroco.

De acuerdo a lo estipulado desde Caritas Argentina, un tercio de ese dinero permanecerá en la parroquia local para sostener la tarea de la entidad a nivel local, siendo posiblemente invertido en «calzado para niños y en mantas o frazadas para afrontar el invierno. Son dos de las necesidades más frecuentes que recibimos”, expresaba el pare Rafael.