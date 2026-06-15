Fútbol: Platense debutó con una derrota por penales en la Copa Aniversario de la Liga Lapridense
Se completó este lunes la primera fecha del mini torneo de fútbol y el calamar perdió por penales.
Se completó este lunes la primera fecha de la Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense de Fútbol y en el cual participan cinco clubes afiliados en reserva y primera división. En La Madrid, Racing y Platense empataron 4 a 4 y en la definición por penales el triunfo fue para la Academia por 6 a 5.
El encuentro fue dirigido por Daniel Dassori con la asistencia de Ariel Suárez y Erica Magdaleno. Los goles de Racing convertidos por Julian Armesto, Agustín Mañero en dos oportunidades y Lupardo. Para Platense Juan Martín Avila, Julian Prátula, Paulo Baigorria y Daniel Acosta anotaron en el tiempo reglamentario
Al haber empatado y ante lo determinado por el reglamento del Torneo con definición por penales en caso de empate, Racing venció a Platense por 6 a 5, sumando de esta manera dos puntos y Platense una unidad.
El torneo tendrá continuidad el próximo domingo con la disputa de la segunda jornada entre Platense vs Jorge Newbery en el Evaristo Elia y a confirmar Ingeniero frente a Racing.
POSICIONES: Barracas 3; Racing 2; Platense 1; Ingeniero y Newbery 0.-
RESERVA
En el partido preliminar Racing y Platense empataron 0 a 0 y tal cual lo establece el reglamento en la definición por penales Racing venció a los calamares.
POSICIONES: Barracas 3; Racing 2; Platense 1; Ingeniero y Newbery 0.-
Fotos Nico Sarachi