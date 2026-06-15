Fútbol: Platense debutó con una derrota por penales en la Copa Aniversario de la Liga Lapridense

Se completó este lunes la primera fecha de la Copa 78 Aniversario de la Liga Lapridense de Fútbol y en el cual participan cinco clubes afiliados en reserva y primera división. En La Madrid, Racing y Platense empataron 4 a 4 y en la definición por penales el triunfo fue para la Academia por 6 a 5.

El encuentro fue dirigido por Daniel Dassori con la asistencia de Ariel Suárez y Erica Magdaleno. Los goles de Racing convertidos por Julian Armesto, Agustín Mañero en dos oportunidades y Lupardo. Para Platense Juan Martín Avila, Julian Prátula, Paulo Baigorria y Daniel Acosta anotaron en el tiempo reglamentario

Al haber empatado y ante lo determinado por el reglamento del Torneo con definición por penales en caso de empate, Racing venció a Platense por 6 a 5, sumando de esta manera dos puntos y Platense una unidad.

El torneo tendrá continuidad el próximo domingo con la disputa de la segunda jornada entre Platense vs Jorge Newbery en el Evaristo Elia y a confirmar Ingeniero frente a Racing.

POSICIONES: Barracas 3; Racing 2; Platense 1; Ingeniero y Newbery 0.-

RESERVA

En el partido preliminar Racing y Platense empataron 0 a 0 y tal cual lo establece el reglamento en la definición por penales Racing venció a los calamares.

POSICIONES: Barracas 3; Racing 2; Platense 1; Ingeniero y Newbery 0.-

Fotos Nico Sarachi