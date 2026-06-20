Se inauguró el frigorifico municipal con la presencia del gobernador Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al Intendente municipal de Laprida, Alfredo Fisher y compañadopor el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inauguraron este viernes 19 de junio, el nuevo frigorífico porcino municipal de Laprida, una obra estratégica para el desarrollo productivo local que permitirá agregar valor en origen, generar empleo y mejorar el abastecimiento de carne en el distrito y la región.

Rodríguez destacó que la iniciativa forma parte de una política pública destinada a fortalecer las economías locales y sostuvo que “cuando agregamos valor en origen estamos generando más trabajo, más oportunidades y mejores condiciones para nuestros productores y consumidores”. “Este frigorífico es una herramienta concreta para impulsar el desarrollo de Laprida y de toda la región”, agregó.

Hasta 30 animales por día La planta, de gestión municipal y con habilitación para tránsito provincial, cuenta con capacidad para faenar hasta 30 animales por día y emplea a 12 trabajadores. Esta habilitación permitirá comercializar la producción local no sólo dentro del distrito, sino también en otros municipios bonaerenses.

Su puesta en marcha fue posible, según afirma un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA), a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y el ministerio en el marco del programa Frigoríficos en Marcha, que brindó asistencia técnica y financiamiento para la elaboración del proyecto, la construcción del establecimiento, la adquisición de equipamiento y su habilitación operativa.

Además, el MDA continuará acompañando al municipio en aspectos vinculados a la capacitación del personal, la gestión del establecimiento y la obtención de habilitaciones provinciales y nacionales.

“La puesta en funcionamiento de la planta abre, además, una nueva ventana de oportunidades para los productores de Laprida y de la región, que podrán avanzar en procesos de industrialización de su producción porcina mediante la elaboración de chacinados y otros productos con mayor valor agregado, accediendo a nuevas habilitaciones y ampliando sus posibilidades de comercialización”, se afirmó.

Menores costos

Javier Rodríguez aseguró que “animales criados en Laprida tenían que viajar 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta para después poder ser consumidos por la propia población». En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof remarcó que la concentración de la faena perjudicó históricamente a pequeños y medianos productores, obligándolos a trasladar sus animales a largas distancias para su procesamiento. «Esto va a abaratar costos para el productor, va a generar mejores resultados y seguramente también mejores precios para el consumidor”, afirmó.

Kicillof sostuvo además que este tipo de inversiones buscan revertir “procesos de concentración económica que afectan tanto a quienes producen como a quienes consumen”. “Cuando la ganancia se concentra en muy pocas manos, los perjudicados son los pequeños productores y los consumidores. Por eso esta política es tan importante, beneficia al productor y al consumidor”, señaló.

15 años sin frigorífico

Desde el cierre del antiguo matadero municipal en 2011, Laprida no contaba con un frigorífico en funcionamiento. Esta situación que obligaba a trasladar los animales a otras localidades para su faena, lo que incrementaba significativamente los costos logísticos y comerciales.

El distrito registra una existencia aproximada de 2.600 porcinos y 260.000 bovinos y presenta una importante demanda local de carnes, con un consumo anual estimado de 500 mil kilogramos de carne bovina y 200 mil kilogramos de carne porcina. Se espera que la nueva planta contribuya a mejorar la competitividad de los productores y acercar alimentos a precios más accesibles para los consumidores.

Por ahora, línea porcina

La inauguración corresponde a la línea porcina del establecimiento, mientras continúan las adecuaciones necesarias para incorporar la faena bovina. “Este es el quinto frigorífico municipal para porcinos y el décimo establecimiento puesto en funcionamiento en el marco de esta política provincial. Es una inversión muy importante que apunta a acompañar a los productores bonaerenses con infraestructura moderna y adecuada a las exigencias actuales del sector”, concluyó Kicillof.

Actualmente funcionan 43 frigoríficos porcinos en la provincia de Buenos Aires y, con la puesta en marcha del establecimiento de Laprida, ya son 44 las plantas habilitadas para esta actividad en territorio bonaerense.

Fuente: agencia DIB