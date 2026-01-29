La provincia de Buenos Aires tendrá medio millón de alumnos menos en primaria hacia 2030

La provincia de Buenos Aires enfrenta un cambio estructural en su sistema educativo: en los próximos cinco años habrá más de 510 mil alumnos menos en el nivel primario, según un informe reciente de Argentinos por la Educación. La caída, asociada al fuerte descenso de la natalidad, no solo reducirá la matrícula, sino que transformará de lleno el tamaño de las aulas y la organización escolar.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, Buenos Aires registrará una baja del 30,5% en la cantidad de estudiantes de primaria hacia 2030, lo que la convierte en la jurisdicción con mayor caída absoluta del país.

En términos concretos, casi uno de cada tres alumnos que hoy cursa la primaria no estará en el sistema dentro de cinco años.

Impacto

El impacto se sentirá con fuerza en las aulas. Si se mantiene la cantidad actual de secciones -el escenario que utiliza el informe para proyectar-, las clases numerosas pasarán a ser una rareza.

Las aulas de 15 a 19 estudiantes concentrarán la mitad de la matrícula y las secciones de 30 alumnos o más prácticamente desaparecerán. Desafío En sus conclusiones, el informe advierte que “la reducción de la matrícula hacia 2030 representa un desafío para reorganizar los recursos educativos”. Así, se insta a revisar secciones con baja matrícula, reasignar cargos docentes programas y tomar medidas que resulten ser costo-efectivas según la evidencia disponible. Entre las opciones posibles “se incluyen reorganizar secciones y escuelas con baja matrícula, reasignar cargos docentes hacia tutorías o parejas pedagógicas, extender la jornada escolar o fortalecer otros programas no académicos”. Y “otra alternativa, en un contexto de restricción fiscal, es reorientar gradualmente parte de los recursos, de manera planificada y respetando los derechos adquiridos, hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente, implementando una estrategia de mediano plazo y diálogo con las jurisdicciones”.

En 2023, dos de cada tres alumnos bonaerenses asistían a cursos de 25 o más estudiantes. Para 2030, ese esquema se revertirá por completo.

De hecho, las proyecciones indican que el 63% de los alumnos de primaria en la provincia estará en aulas de menos de 20 chicos, con un crecimiento marcado de las secciones pequeñas.

Fuente: Agencia DIB