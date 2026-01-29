Laprida: 19 trabajadores municipales incorporados a Planta Permanente

Un momento de alegría y emoción se vivió el jueves 29 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, en un encuentro que estuvo encabezado por el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, fueron entregados los decretos de nombramiento con el pase a Planta Permanente a 19 trabajadores y trabajadoras municipales.

En el encuentro acompañando al Intendente, estuvieron presentes, el Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo; el Secretario de Economía y Finanzas, Sergio Ferraro; el Secretario de Protección Ciudadana y Orden Público, Daniel Bayonés; el Secretario de Infraestructura, Juan Errobidart; el Director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Andreatta; la Directora de Cultura y Educación, Viviana López; la Directora de Gestión de Personal, María Alonso.

También, estuvieron presentes la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Soledad Tumini e integrantes de su Comisión Directiva: Ignacio Di Prátula y Alejo Vara.

A continuación, las y los trabajadores que pasaron a la Planta Permanente de agentes municipales fueron: Martín David Tolosa Diaz, Nancy Ester Hernández, Julio Rosas, Zabala Héctor Enrique, Luciana Gadea, Damián Omar Zárate, Elsa Benítez Morel, Claudia Gabriela Bravo, Albertina Clark, Belén Cotti, María Antonella Dries, Yanina Lacunza, María Giuliana Ressia, Camila Gabriela Rodríguez, Julieta Villa, Melany Daiana Belonni, Lucrecia Pérez, Miguel Ángel Bravo.

El Intendente Fisher, es unas breves palabras, destacó que cada trabajador y trabajadora gracias a su labor, entrega y cumplimiento de sus tareas cotidianas en cada sector del Municipio y las áreas que componen y tras la evaluación realizada tuvieron su merecido pase a la Planta Permanente.

Un importante momento en la vida laboral de cada una y cada uno de los agentes beneficiarios con este nuevo nombramiento, lo que les otorga una mayor seguridad laboral.