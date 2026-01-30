Se pagan haberes municipales con nuevo escalafón en enero

El Gobierno Municipal informa que hoy viernes 30 de enero ya se encuentran acreditados los haberes, con nuevo escalafón, correspondientes al corriente mes, en las respectivas cajas de ahorro de las/os trabajadores municipales.

Además ayer, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, en un encuentro que estuvo encabezado por el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, fueron entregados los decretos de nombramiento con el pase a Planta Permanente a 19 trabajadores y trabajadoras municipales.