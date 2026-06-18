Cae el consumo de carne en Argentina en tanto crecen las exportaciones a EE.UU.

La Plata (Por InfoGEI).- Aunque el valor promedio de los cortes mostró una leve moderación en mayo —con bajas del 1,6% en asado, 0,8% en cuadril y 0,6% en nalga—, la excepción fue la caja de hamburguesas congeladas, que subió un 2,5%.

El informe refleja un mercado interno debilitado que contrasta con el dinamismo exportador: entre enero y mayo se enviaron al exterior 312.200 toneladas, un 5,1% más que en 2025, impulsado principalmente por el acuerdo con Estados Unidos que amplió a 100.000 toneladas anuales el cupo libre de aranceles.

Las ventas al mercado estadounidense crecieron un 25% mensual y se triplicaron respecto de abril de 2025, hasta concentrar casi tres de cada diez toneladas exportadas.

En paralelo, China —principal destino de la carne argentina— mostró una fuerte contracción: en abril las exportaciones cayeron 35,8% frente al mes previo y 32% interanual.

La menor disponibilidad de hacienda, producto de años de liquidación de stock por eventos climáticos adversos, también impactó en la producción, que entre enero y mayo cayó un 7,3% interanual, y en la faena, que con 4,94 millones de cabezas en los primeros cinco meses del año marcó el nivel más bajo para ese período de la última década.

El sector ganadero atraviesa así uno de sus momentos más críticos, con un mercado interno en retirada y una demanda externa que, si bien sostiene la actividad, no alcanza para revertir la crisis estructural. (InfoGEI)