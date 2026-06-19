ATE rechazó la paritaria presentada por el gobierno de 6,6% trimestral y bono de $50 mil

La Plata (Por InfoGEI).- Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue tajante: «No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo».

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de manera contundente la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional en el inicio de la paritaria 2026-2027 para la administración pública, al considerar que el incremento trimestral del 6,6% —distribuido en 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, más un bono único de $50.000 en agosto— resulta insuficiente y profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los estatales.

El dirigente sindical denunció que la propuesta no contempla recuperación del poder adquisitivo perdido y que el Gobierno viola la buena fe que exige la ley en las negociaciones. En ese marco, afirmó que «estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».

Aguiar recordó que, desde la asunción de Javier Milei, el Estado confiscó un promedio de $12.000.000 por trabajador y que los salarios públicos se encuentran 43% por debajo de la inflación acumulada.

El gremialista advirtió que la oferta «acelera la conflictividad en el Estado» y reiteró el reclamo sindical de un salario mínimo que supere los $2.200.000, monto necesario, según ATE, para cubrir las prestaciones básicas garantizadas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. (InfoGEI)