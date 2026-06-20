Eclipse total de sol: cuándo y dónde se podrá ver el gran evento astronómico del año

La Plata (Por InfoGEI).- La totalidad podrá verse desde tres regiones privilegiadas: Groenlandia, Islandia y España. Mientras tanto, gran parte de Europa y zonas cercanas podrán disfrutar del eclipse en su fase parcial, con un oscurecimiento menor pero igualmente significativo. La duración del momento de totalidad variará según el punto exacto de observación: en algunos lugares durará poco más de un minuto, mientras que en otros podrá extenderse hasta cerca de dos minutos.

España, un destino clave para los observadores

España se perfila como uno de los mejores lugares del mundo para presenciar el fenómeno. El eclipse atravesará el norte del país hacia el final del día, por lo que los especialistas recomiendan buscar puntos con horizonte despejado y buena visibilidad hacia el oeste. La cercanía con el atardecer será un factor determinante: edificios, montañas o la nubosidad podrían afectar la experiencia. Por eso, la elección del sitio será clave para quienes planeen viajar específicamente a verlo. Varias regiones españolas ya se preparan para recibir a turistas astronómicos.

Islandia y Groenlandia, destinos privilegiados pero complejos

Islandia también ofrecerá sectores con totalidad relevante, aunque las condiciones meteorológicas serán un desafío: la nubosidad frecuente en la isla podría arruinar la observación si el cielo no acompaña. Groenlandia, por su parte, estará dentro del recorrido de la sombra lunar, pero su geografía extrema y su complejo acceso la convierten en un destino menos masivo para el turismo astronómico.

Cómo observar el eclipse sin dañar la vista

Los especialistas son enfáticos: nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse parcial. La radiación solar puede causar daños graves y permanentes en la vista. Para observarlo de forma segura se deben usar anteojos certificados para eclipses o filtros solares especiales. Los lentes de sol comunes, las radiografías, los vidrios ahumados o las cámaras sin filtro no protegen los ojos.

La única excepción ocurre durante los breves segundos o minutos de totalidad, y solo para quienes estén dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Antes y después de ese momento, la protección vuelve a ser indispensable.

Con una expectativa global en aumento, el eclipse del 12 de agosto de 2026 promete ser uno de esos eventos que convocan a miles de personas a levantar la vista al cielo. Porque, como recuerdan los astrónomos, no todos los días la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol para regalarnos un oscurecimiento total en pleno día. (InfoGEI)