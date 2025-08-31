Compre local: el municipio lanza el Hot Sale Hogar en septiembre

Llega Hot Sale Hogar: viernes 5 y sábado 6 de septiembre

Primero fue el Outlet, en 2024, de ropa y calzado; y luego, a principios de julio de este año, el primer Hot Sale, también de ropa y calzado; ahora, el próximo finde, 5 y 6 de septiembre, llega Hot Sale Hogar, con una amplia gama de rubros, que acá te compartimos.

Impulsado por comerciantes locales y el Municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local, busca ampliar las ofertas y promociones a cargo de los comercios adheridos a la iniciativa para que vecinos/a puedan continuar sumando bienestar a sus hogares, y de esta manera también dinamizar la economía local.