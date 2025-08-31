Atletismo: Thiago Ortiz subcampeón provincial U20 en los 1500 metros

En la primera jornada del Torneo Provincial de atletismo U20 en la ciudad de Mar del Plata, el atleta lapridense Thiago Ortiz se consagró subcampeón provincial de los 1500 metros llanos. Con este logro deportivo el joven lapridense se ganó un lugar en el próximo Campeonato Nacional que se estará realizando el 19, 20 y 21 de septiembre en la Ciudad de Rosario.

Este fin de semana, en la pista “Justo Román” de Mar del Plata, se esta desarrollando este Campeonato Provincial que tiene dos representantes de nuestra ciudad, ambos de la Agrupación Unión y Esperanza.

También en la prueba de los 1500 metros llanos, hizo su debut en este tipo de competiciones, Thomas Baliño, logrando el puesto 19 en la general.